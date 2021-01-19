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19.01.2021 - 21:57 |

2021 15 tatil ne zaman başlıyor? Yarı yıl tatili kaç gün sürecek, okullar ne zaman açılacak?

Sömestr tatili yani 15 tatil geldi! Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yorucu bir dönemin ardından dönemi noktalıyor. MEB ise yarı yıl tatili için son dakika açıklaması yaptı. 2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde karneler dağıtılacak mı merak ediliyordu. Ziya Selçuk'un açıklamaları ile birinci dönem karneleri yine online olarak öğrencilere sunulacak. Peki, okullar ne zaman açılacak?

2021 15 tatil ne zaman başlıyor? Yarı yıl tatili kaç gün sürecek, okullar ne zaman açılacak?

15 tatil kaç gün olacak? 2019 yılından bu yana eğitimler online olarak yapılıyor. Öğrenciler ve öğretmenler uzakta eğitim ile geçen bir dönemi daha tamamlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 yarı yıl tatili (sömestr) tarihi sorgulanıyor. İşte, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı 15 tatil tarihi ve fazlası...

2021 YILINDA 15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okullarda eğitim uzun süredir yapılmıyor ve uzaktan eğitim ile dersler sürdürülüyordu. 2020 - 2021 eğitim - öğretim yılı birinci dönemi ise 22 Ocak Cuma günü son bulacak ve öğrenciler 25 Ocak'ta sömestr tatiline başlayacak.

YARI YIL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

MEB, koronavirüs nedeniyle 2 hafta olan sömestr tatilinin sadece bu yıl geçerli olacak şekilde 3 hafta yapılacağını bildirdi. Yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 

Bakan Ziya Selçuk, üç haftalık yarı yıl tatili sonrası eğitimin başlayacağı tarihi de açıkladı. Koromavirüsün durumuna göre okullarda eğitimin yapılıp yapılmaması yeniden değerlendirilecek. Fakat eğitim 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

 

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