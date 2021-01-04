2021 Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri beli oldu mu?
Bedelli askerlik 2020 başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bedelli askerlik başvuru gerçekleştirenler sonuçların açıklanacağı günü bekliyorlar. Bedelli askerlik kura sonuçları ile ilgili detaylar haberde yer alıyor. Peki bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
Bedelli askerlik için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru gerçekleştiren adaylar şimdi ise sonuçları bekliyorlar. Sonuçlar e-Devlet üzerinden adayların erişimine açılacak. Ocak ayında açıklanacak olan sonuçlarla ilgili araştırmalar başladı. Peki 2021 bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik sonuçları için şu bilgilendirme yapılmıştı: "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır."
Bedelli askerlik başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.