2021 Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri beli oldu mu?

Bedelli askerlik için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru gerçekleştiren adaylar şimdi ise sonuçları bekliyorlar. Sonuçlar e-Devlet üzerinden adayların erişimine açılacak. Ocak ayında açıklanacak olan sonuçlarla ilgili araştırmalar başladı. Peki 2021 bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik sonuçları için şu bilgilendirme yapılmıştı: "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır."

Bedelli askerlik başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.