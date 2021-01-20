Asker olma hayali kuran binlerce genç her yıl MSÜ sınavında ter döküyor. 2021 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte MSÜ sınav ve başvuru tarihleri de belli oldu. Başvurular için gün sayılırken binlerce kişi "2021 MSÜ kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularına cevap arıyor.

2021 MSÜ BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2021 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ başvuruları 27 Ocak'ta başlayacak ve 23 Şubat'ta son bulacak. Geç Başvuru tarihi olarak ise 3 Mart tarihi belirlenmiş durumda... Öte yandan sınav 4 Nisan 2021 yılında gerçekleşecek. MSÜ 2021 kılavuzunun ise 27 Ocak'ta yayımlanması bekleniyor.

2021 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylarla paylaşılacak.