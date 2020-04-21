21 Nisan Corona virüs Vaka sayısı ve Ölü sayısı Bugün kaça yükseldi, kaç test yapıldı? CANLI Türkiye koronavirüs haritası ve tablosu

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 168 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Nisan'daki son durumu dün akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(20 NİSAN PAZARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.344



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3.977



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 127



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.523

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 634.227



TOPLAM VAKA SAYISI: 86.306



TOPLAM CAN KAYBI: 2.017



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 11.976

















