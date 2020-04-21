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21.04.2020 - 18:07 |

21 Nisan Corona virüs Vaka sayısı ve Ölü sayısı Bugün kaça yükseldi, kaç test yapıldı? CANLI Türkiye koronavirüs haritası ve tablosu

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

21 Nisan Corona virüs Vaka sayısı ve Ölü sayısı Bugün kaça yükseldi, kaç test yapıldı? CANLI Türkiye koronavirüs haritası ve tablosu

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 168 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Nisan'daki son durumu dün akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(20 NİSAN PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 35.344

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3.977

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  127

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.523

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 634.227

TOPLAM VAKA SAYISI: 86.306

TOPLAM CAN KAYBI: 2.017

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 11.976


21 Nisan Corona virüs Vaka sayısı ve Ölü sayısı Bugün kaça yükseldi, kaç test yapıldı CANLI Türkiye koronavirüs haritası ve tablosu






 

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