24 Ekim bugünkü koronavirüs tablosu! Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koroonavirüs vaka sayısı ile ilgili bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıyor. Koronavirüs tablosu verileri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 24 Ekim Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandın mı?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'da şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim. http://covid19.saglik.gov.tr"