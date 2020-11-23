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23.11.2020 - 14:43 |

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 2020 Resmi tatiller arasında 24 Kasım Öğretmenler Günü var mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili büyük merak devam ediyor. Yarının resmi tatil olup olmadığı öğrenilmek isteniyor. Bunu araştıran vatandaşlar, 2020 resmi tatiller arasında 24 Kasım Öğretmenler Günü var mı yok mu soruşturuyor. İşte son günlerin en çok merak edilen sorusu ve cevabı...

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 2020 Resmi tatiller arasında 24 Kasım Öğretmenler Günü var mı?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olmuyor.

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