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17.11.2020 - 10:18 |

24 Kasım tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl Salı gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da içtenlikle kutlanacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi araştırılıyor. Hafta içine denk gelmesiyle birlikte araştırma konusu olan 24 Kasım tatil mi sorusu yoğun ilgi görüyor. İşte resmi tatiller...

24 Kasım tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Resmi tatillerin hangi günler olduğu büyük merakla araştırılmaya başladı. Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala, 24 Kasım tatil mi, Öğretmenler Günü resmi tatil mi soruları yoğun ilgiyle karşılaştı. Bu yıl Salı gününe denk gelen Öğretmenler Günü hakkında bilinmesi gerekenler...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olmuyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖNEMİ

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir

 

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