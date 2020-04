25 Nisan Corona virüs vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Nisan corona virüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı mı?

Türkiye'de son vaka ve can kaybı sayıları vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamalar ile corona virüsün can kaybı ve vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. Türkiye'de dün açıklanan son rakama göre iyileşen hasta sayısı ilk kez vaka sayısını geçti. Yaşanan gelişme herkesin içerisinde umutların yükselmesine neden oldu. İşte Sağlık Bakanı tarafından yapılan o açıklama...

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TARAFINDAN YAPILAN SON AÇIKLAMA

Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.