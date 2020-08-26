26 Ağustos korona tablosu açıklandı - Bakan Fahrettin Koca yayımladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili 26 Ağustos Çarşamba günü tablosunu bu akşam 20:00 sularında açıkladı. Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 7 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 262.507'e ulaştığı belirtildi. 20 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 239.797 olarak duyuruldu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam Türkiye'nin koronavirüs savaşı ile ilgili son durumu açıklayacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(25 AĞUSTOS SALI)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 100.109
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.303
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 20
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.002
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 6.621.749
TOPLAM VAKA SAYISI: 262.507
TOPLAM CAN KAYBI: 6.183
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 239.797
VİRÜSÜ ÖLDÜREN MADDE BULUNDU!
Yeryüzünde yaklaşık 24 milyon kişiye bulaşan, 820 bini aşkın insanı öldüren koronavirüs salgınında, bilim insanları aşı ve diğer tedaviler için zamanla yarışıyor.
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bazı ekipler yeni ilaçlar üzerinde çalışırken, bazıları da başka hastalıkların tedavisi için geliştirilmiş ilaçları Covid-19 için kullanmayı deniyor.
ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi daha önce 16 tedavi yöntemini farklı kategorilere ayırıp incelemişti. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi de "Covid-19 için en fazla umut vaat eden 6 ilaç" başlığı altında remdesivir, deksametazon, plazma transferi, interferon beta, tocilizumab ve tansiyon ilaçlarına yer verdi.
Sky News kanalı ise, İngiliz uzmanların virüsü virüsü öldürme kapasitesine sahip bir maddenin keşfedildiğini bildiriyor. Deborah Haynes imzalı habere göre, İngilterenin askeri kurumu Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı'ndaki bilim insanları, sinek ilaçlarında bulunan Citriodiol maddesinin Covid-19 virüsünü yok etmeyi başardığını tespit etti.
Okaliptüsten elde edilen Citriodiol maddesi, halihazırda İngiliz ordusu tarafından depolanıyor. Sky News haberinde ayrıca, sinek ilacının tek başına kullanılmasının virüse etki etmeyeceği de belirtildi.