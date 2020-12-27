MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3 (üç) aylar ve ramazan ne zaman başlayacak? Kandiller ne zaman?
ABONE OL
27.12.2020 - 15:23 |

3 (üç) aylar ve ramazan ne zaman başlayacak? Kandiller ne zaman?

Yeni yıla çok az bir süre kaldı. 2021 ile birlikte 3 ayların başlangıcı da yavaş yavaş aratılmaya başlanacak. Peki, 3 aylar ve ramazan ne zaman başlayacak? Kandiller ne zaman?

3 (üç) aylar ve ramazan ne zaman başlayacak? Kandiller ne zaman?

2020 sona eriyor ve yeni bir yıla merhaba diyeceğiz. Yeni yılın ilk aylarında mübarek üç aylar başlayacak. İslam alemi tam olarak üç ayların özellikle de ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Zaman zaman 3 aylar ve ramazan ne zaman başlayacak? Kandiller ne zaman? sorusuna cevap aranıyor.

ÜÇ AYLAR VE RAMAZAN NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcı olan recep ayı 13 Şubat'a, şaban ayı 14 Mart'a denk geliyor. Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlıyor.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayıs Arefe Günü

13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdıTaksim’de bir turiste sigara içtiği için ceza kesildi. Turistin eşi ise o anları görüntülemek isteyen basın mensubuna saldırıp kamerasını elinden almaya çalıştı. Meydandaki turistlerin çoğunun maske ve sigara kuralını hiçe saydıkları görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sultanahmet Meydanı turistlere kaldı!

Sultanahmet Meydanı turistlere kaldı!

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet