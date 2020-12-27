3 (üç) aylar ve ramazan ne zaman başlayacak? Kandiller ne zaman?
Yeni yıla çok az bir süre kaldı. 2021 ile birlikte 3 ayların başlangıcı da yavaş yavaş aratılmaya başlanacak. Peki, 3 aylar ve ramazan ne zaman başlayacak? Kandiller ne zaman?
2020 sona eriyor ve yeni bir yıla merhaba diyeceğiz. Yeni yılın ilk aylarında mübarek üç aylar başlayacak. İslam alemi tam olarak üç ayların özellikle de ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Zaman zaman 3 aylar ve ramazan ne zaman başlayacak? Kandiller ne zaman? sorusuna cevap aranıyor.
ÜÇ AYLAR VE RAMAZAN NE ZAMAN?
Üç ayların başlangıcı olan recep ayı 13 Şubat'a, şaban ayı 14 Mart'a denk geliyor. Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlıyor.
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
27 Mart Berat Kandili
13 Nisan Ramazan Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
12 Mayıs Arefe Günü
13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü
19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
9 Ağustos Hicri Yılbaşı
18 Ağustos Aşure Günü
17 Ekim 2021 Mevlit Kandili