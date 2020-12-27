3 (üç) aylar ve ramazan ne zaman başlayacak? Kandiller ne zaman?

2020 sona eriyor ve yeni bir yıla merhaba diyeceğiz. Yeni yılın ilk aylarında mübarek üç aylar başlayacak. İslam alemi tam olarak üç ayların özellikle de ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Zaman zaman 3 aylar ve ramazan ne zaman başlayacak? Kandiller ne zaman? sorusuna cevap aranıyor.

ÜÇ AYLAR VE RAMAZAN NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcı olan recep ayı 13 Şubat'a, şaban ayı 14 Mart'a denk geliyor. Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlıyor.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayıs Arefe Günü

13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili