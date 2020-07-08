MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3 yaşındaki çocuğa sigara içirmişti! Savcılık'tan açıklama geldi
ABONE OL
08.07.2020 - 22:53 | | DHA

3 yaşındaki çocuğa sigara içirmişti! Savcılık'tan açıklama geldi

3 yaşındaki çocuğa sigara içirilip, çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşmasına ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüpheli M.K.'nın çocukla akrabalık bağının olmadığı, mağdur çocuğun rehabilite edilmesi için çalışmaların başlatıldığını bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında 8 Temmuz 2020 tarihinde 'Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştı' başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında yapılan inceleme neticesinde mağdur çocuğa sigara vererek görüntüleri internet ortamında paylaşan ve mağdur çocuk ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmadığı tespit edilen şüpheli M.K. derhal gözaltına alınmış olup 'Çocuğun üstün yararı' gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdur çocuk hakkında vakaya uygun koruyucu ve destekleyici tedbirler alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca Kızıltepe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli şekilde mağdur çocuğun rehabilite edilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kurban Bayramı açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Bakan Koca: "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız."
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

3 yaşındaki çocuğa sigara içirmişti! Savcılık'tan açıklama geldi

3 yaşındaki çocuğa sigara içirmişti! Savcılık'tan açıklama geldi

Sıradaki Haber