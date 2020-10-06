3 yıl 4 ay hapis aldı!

Ankara’da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın (25) ölümüyle ilgili davada yargılanan tutuksuz sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan (46) “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi dün Karaman davasında karar için toplandı. Mütalaası istenen Cumhuriyet Savcısı, sanığın “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyetinin karar için ara verdiği sırada, anne Feride Karaman, kızının mezarından getirdiği bir avuç toprağı sanık Tarhan’ın üzerine atarak, “Hiç mi Allah’tan korkmadın kızımı öldürürken” dedi. Sanık Tarhan, polisler tarafından salonun arka kapısından çıkarılırken, anne Karaman da koridora çıkarıldı. Aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Tarhan’ı “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan, önce 4 yıl hapisle cezalandırmasına karar veren mahkeme, sanığa “iyi hal indirimi” yaparak cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan anne Karaman, şunları söyledi:

“Takım elbise giymek, para ve okumuş olması bir caniyi akladı. Sadece 3 yıl hapis aldı. Masum görünen bu cani, kızımı öldürdü. Benim çocuğum asla yanlış bir şey yapmadı. Yanlışı yapan bu doktor, elde edemeyince benim çocuğumu öldürdü. Aslında bunlar için idam verilmesi lazım.”

‘Hukuk faciası’

Avukat Tolga Beyendi de Milliyet’e yaptığı açıklamada kararın hatalı değerlendirme sonucu verildiğini öne sürdü. Beyendi, şunları söyledi: “Geçen celse Ayşe’nin ölümüne sebep olan ilacın etki hızının ne olduğu konusunda Adli Tıp Kurumu ve Eczacılar Odası’na soru sorulmuştu. Adli Tıp ile Eczacılar Odası yönlendirmesiyle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu’ndan gelen cevaplar, birbiriyle çelişkili olarak geldi. Adli Tıp etki süresi için 10-15 dakika derken, diğerinde bu süre ‘Hemen’ olarak belirtiliyordu. Adeta ödül gibi ceza verildi. Karara karşı istinaf yoluna başvuracağız. Dosya bu haliyle adeta hukuk faciası bir kararla tamamlandı.”