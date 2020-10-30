30 Ekim bugün tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul - iş var mı, resmi tatil mi?

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük gururla kutlanıyor. Bugün okula ve işe gitmeyen vatandaşlar, 30 Ekim Cuma günü hakkında bilgi almak istiyor. Peki 30 Ekim tatil mi, 30 Ekim'de okul, iş var mı, resmi tatil mi?

30 EKİM TATİL Mİ?

28-29 Ekim tarihlerinde toplam bir buçuk gün resmi tatil ila ediliyor. 30 Ekim günü ise resmi tatil olmuyor. Ancak çalışanlar yıllık izinlerinden kullanırsa tatillerini 4 güne bağlayabiliyor.