39 kişinin katili Masharipov’a 40 kez ağır müebbet, bin 368 yıl hapis

Ortaköy’deki eğlence mekânı Reina’da 2017 yılbaşı gecesinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Abdulkadir Masharipov’un da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanık katıldı. Sanıklara son sözleri soruldu. Abdulkadir Masharipov son sözünde, “Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Güçlü bir delil yoktur. İşkence ve baskı altında ifade verdim. Ciddi söyleyebilecek bir şeyim yok. Bundan sonra size havaleyim. Beraatimi istiyorum” dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Ceza yağdı

Kararını açıklayan mahkeme, Abdulkadir Masharipov’u “Anayasayı ihlal” ve “Kasten öldürme” suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve “79 kişiyi öldürmeye teşebbüs” ve “6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet” suçlarından da bin 368 yıl hapis cezasına çarptırdı. Saldırının planlayıcılarından sanık İlyas Mamaşaripov’a ise “Kasten öldürme”, “Anayasayı ihlal” ve “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle bin 432 yıl hapis cezası verildi. Masharipov’un eşleri olan Tene Traore “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, Zarina Nurullayeva ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Nurullayeva’nın tutuklanmasına karar verdi. 44 sanık ise “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay ile 12 yıl arasında değişen miktarda hapis cezasına çarptırıldı. 11 sanık tüm suçlardan beraat ederken, bir sanığın ise dosyası ayrıldı.