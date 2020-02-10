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10.02.2020 - 19:22 | | DHA

4 gündür mücadele ediyordu! Meryem öğretmenden kahreden haber geldi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan öğretmen Meryem Merve Gökçe (26), kazadan 4 gün sonra, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

4 gündür mücadele ediyordu! Meryem öğretmenden kahreden haber geldi

Kaza, perşembe günü, Serap Aktaş Koşu Yolu, Hamdilli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kenan Uysal (25) yönetimindeki 01 F 7088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada, sürücü Uysal ve yanındaki Murat Baysal (50) sudan çıkmayı başarırken, arka koltuktaki Dokuztekne Mahallesi Şehit Adem Çoban Okulu öğretmeni Meryem Merve Gökçe (26) otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve çevredekilerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Gökçe, yapılan ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Gökçe, buradan Yüreğir Başkent Hastanesine sevk edildi. 4 gündür tedavisi süren Meryem Merve Gökçe, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

 

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