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09.11.2020 - 01:17 |

6, 7, 10, 11. sınıflar bugün okula başlıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs nedeniyle Okullar kademeli olarak açılıyor. 6. 7. 10. 11. sınıflar henüz okula başlamazken bu sınıflarda okuyan öğrenciler sürekli olarak 'Okullar ne zaman açılacak?' diye soruyor.

6, 7, 10, 11. sınıflar bugün okula başlıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?

Milyonlarca öğrenci ders başı yaparken 6. 7. 10. 11. sınıf öğrencileri uzaktan eğitim almaya devam ediyor. Yüz yüze eğitim için sıranın kendilerine gelmesini bekleyen öğrenciler Okullar ne zaman açılacak? diye soruyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6.7.10. ve 11. sınıflar ise 23 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.

OKUL KAÇ GÜN, KAÇ DERS OLACAK?

Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.

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