65 yaş üstü vakalar azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde pik noktasına ulaşbileceğini belirterek yeni bir dalgaya karşı vatandaşları uyardı. Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35’inin 65 yaşından büyük olduğunu, kısıtlamadan sonra ise bu oranın yüzde 18’e düştüğünü belirtti. Koca, Ercüment Ovalı’nın söz ettiği ilaç ile ilgili ise “İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası bir firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez” değerlendirmesinde bulundu. Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası özetle şöyle konuştu:

- GEÇ KALMAYIN: Diğer ülkelerden farklıyız. Hastanelermizin çok yoğun olduğunu düşünüp belirtilerinizi göz ardı etmeyin. Başvurun. Size himet verecek güce sahibiz. Tedavi için geç kalmayın. Geç kalmanız akciğer iltihabına yol açabilir. Yoğun bakım ve entübasyon desteğini zorunlu kılabilir. Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale etme imkanlarımız gücümüz var. Teşhis konan biriyle temasınız olmuşsa hiç vakit kaybetmeyin.

- FİLYASYON ORANI 97.5’E ULAŞTI: Salgın hastalıklarda ilk amaç hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Yayılmanın önünü kesmezseniz tedavi ile sonuç alamazsınız. Filyasyon çalışmaları aslında ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama bu. Bugüne kadar filyasyon yapılan temaslı kişi sayısı 322 bin 754 oldu. Filyasyon oranımız yüzde 97.5’e ulaştı.

- YOĞUN BAKIM İHTİYACI YÜZDE 4: 65 yaş üstü alt hastalığı olup kendisi başvurarak hastaneye yatan vakalarda yoğun bakım ihtiyacı yüzde 11 iken filyasyon sonrası takip altında olup erken tedaviye başlananlarda yoğun bakım ihtiyacı yüzde 4 oldu. Bu yaş grubu hastalarda entübasyon ihtiyacı yüzde 5.71’den yüzde 2.43’e düştü. Erken tedaviye başlamanın bir başka somut sonucu hastalığın zatürreye dönüşme hızında gördüğümüz değişmedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultusunda tedavi algoritmamızı değiştirip, erkenden ilaç tedavisine başlamamız sonucunda hastalarımızda zatürreye dönüşme hızı büyük oranda düşmüştür.

- EVDE İZOLASYONUN SONUÇLARI: Evde izolasyonun bazı somut sonuçlarını da sizinle paylaşmak isterim. Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkışını kısıtladık. Onlara hastalığı taşıma riski taşıyan gençlerimize de bu kısıtlamayı getirdik. Bu tedbirler netice vermektedir. İleri yaşta pozitif vaka sayımızda belirgin azalma görüldü. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35’i, 65 yaşından büyüktü, kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18’e düştü. Bu tedbirlerin ısrarla uygulanmasını talep ediyoruz.

- PLATO ÇİZMESİ ŞAŞIRTICI OLMAZ: Artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır. Devamında ortalama 2 haftalık bir plato döneminin olacağını biliyoruz, devamında 2-3 hafta içerisinde düşeceğini biliyoruz. Bütün bunlar bizi asla rahatlatmamalı, tedbiri elden bırakmamalıyız, yeni bir dalgaya asla izin vermemeliyiz.

126 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

- 8 BİN 631 KİŞİ İYİLEŞTİ: Sonucu çıkan 40 bin 270 testle toplam test sayımız 558 bin 413 oldu. Belirlenen 4 bin 353 yeni vaka ile toplam vaka sayımız 78 bin 546’ya ulaştı. 126 hastamız vefat etti. Toplam vefat sayısı bin 769 oldu. Bin 542 hastamız iyileşti. Toplamda Kovid-19 hastalığını yenen 8 bin 631 hastamız oldu. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızımız azalıyor. Yoğun bakım, entübe hasta sayımız azalıyor, iyileşen hasta sayımız hızla artıyor.

OVALI’YA İLAÇ ELEŞTİRİSİ

- İNSANLARIN UMUDU İLE OYNANAMAZ: (Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın ilaç çalışması) Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye’de ruhsatlı bir ilaç. Akciğer sorunu olan hastalara uygulanan ve bundan fayda görülen bir ilaç. Burada Kovid-19 ile ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmaların başladığını biliyoruz. Hem aşı hem de tedaviyle ilgili, bütün bu anlamda çalışma yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bununla ilgili, ilgili merkeze de 23 Mart’ta aşı ve tedaviyle ilgili herhangi bir çalışmanız varsa, bunu projelendirip bize başvurun dedik. Oradan bize gelmedi. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Klinik araştırma için 23 Mart’ta bizim bu çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası bir firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez.