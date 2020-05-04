65 yaş üstüne dışarı çıkma izni mi gelecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne dışarı çıkma izni mi gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. Corona virüs nedeniyle birçok alanda çeşitli alanlarda tedbirler alındı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Yasağın ne zaman kalkacağı ise merak ediliyor. Peki 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 YAŞ ÜSTÜNE DIŞARI ÇIKMA İZNİ Mİ GELECEK?

Kıvanç El'in haberine göre; Kabine’de merakla beklenen 20 yaş altına ve 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesine dönük talep de değerlendirilecek. Bilim Kurulu’nun çoğunluk kararıyla buna sıcak baktığı ve 65 yaş üzeri vatandaşların egzersiz yapmasının önemine dikkat çektiği ifade ediliyor. 21 Mart’tan bu yana evden çıkmaları yasak olan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara bu nedenle belli saat aralıklarında olmak ve evin bulunduğu bölgeler olmak kaydıyla sokağa çıkma izni verilmesi bekleniyor. 20 yaş altına ise “şu aşamada” bir izin olmayacağı kaydediliyor.