7 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca...

Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki son durum bu akşam 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(6 AĞUSTOS PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 54.494

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.153

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 14

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.040

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 5.081.802

TOPLAM VAKA SAYISI: 237.265

TOPLAM CAN KAYBI: 5.798

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 220.546









AŞI İÇİN KORKUTAN AÇIKLAMA: ZAYIF OLABİLİR...



Bilim insanları önceki yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez yetişkinlerde obez olmayanlara göre daha az etkili olduğunu kanıtladı. Araştırmacılar, corona virüs aşısı hazır olduğunda da benzer bir olayın gerçekleşeceğini düşünüyor. Bu durum nüfusunun yüzde 42’si obez olan ABD’de aşının corona virüsü durduramayacağı endişesi yaratıyor. Bir diğer araştırmada ise, asemptomatik yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının taşıdığı risk hakkında daha fazla kanıt ortaya çıktı.