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07.08.2020 - 18:19 |

7 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca...

7 Ağustos koronavirüs tablosuna ilişkin gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrilmiş durumda. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 237.265'e ulaştığı belirtildi. 14 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 220.546 olarak duyuruldu...

7 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca...

Tüm dünyada etkisi devam eden koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki son durum bu akşam 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(6 AĞUSTOS PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 54.494

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.153

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  14

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.040

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 5.081.802

TOPLAM VAKA SAYISI: 237.265

TOPLAM CAN KAYBI: 5.798

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 220.546

7 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Koca...


AŞI İÇİN KORKUTAN AÇIKLAMA: ZAYIF OLABİLİR...

Bilim insanları önceki yapılan çalışmalarda grip ve hepatit B aşılarının obez yetişkinlerde obez olmayanlara göre daha az etkili olduğunu kanıtladı. Araştırmacılar, corona virüs aşısı hazır olduğunda da benzer bir olayın gerçekleşeceğini düşünüyor. Bu durum nüfusunun yüzde 42’si obez olan ABD’de aşının corona virüsü durduramayacağı endişesi yaratıyor. Bir diğer araştırmada ise, asemptomatik yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının taşıdığı risk hakkında daha fazla kanıt ortaya çıktı.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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