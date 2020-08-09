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09.08.2020 - 00:24 | | DHA

7 saat sonra rahatlatan haber geldi! 200'e yakın işçi mücadele etti

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi Kılavuz mevkiinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 7 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın saat 14.30'da zeytinlik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

7 saat sonra rahatlatan haber geldi! 200'e yakın işçi mücadele etti

Yangına Muğla, Denizli, İzmir, Antalya, Aydın'dan çok sayıda arasöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak ve 8 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise 50'ye yakın arazöz ve 200'e yakın orman işçisi alevlerle mücadele etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da zeytin ağaçlarını kurtarmak için ekiplere yardımcı oldu.

7 saat sonra rahatlatan haber geldi 200e yakın işçi mücadele etti

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını 7 saat sonra kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 50 hektarlık zeytinlik ve ormanlık alan yanarak zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

 

 

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