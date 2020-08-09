7 saat sonra rahatlatan haber geldi! 200'e yakın işçi mücadele etti

Yangına Muğla, Denizli, İzmir, Antalya, Aydın'dan çok sayıda arasöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak ve 8 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise 50'ye yakın arazöz ve 200'e yakın orman işçisi alevlerle mücadele etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da zeytin ağaçlarını kurtarmak için ekiplere yardımcı oldu.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını 7 saat sonra kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 50 hektarlık zeytinlik ve ormanlık alan yanarak zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.