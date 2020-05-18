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18.05.2020 - 11:43 | | İHA

75 yılın en sıcak ayında yılanlarda ortaya çıkmaya başladı!

Bursa'da son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı yaşanırken, İznik ilçesinde sıcaklarla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Dükkanının önünde dev bir yılan gören vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

75 yılın en sıcak ayında yılanlarda ortaya çıkmaya başladı!
Son dakika...Sıcaklar tavan yaptı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı!
Son dakika...Sıcaklar tavan yaptı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı!
Son dakika...Sıcaklar tavan yaptı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı!
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Bursa dün 75 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadı. 1945 yılında 37 derece en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçmişti. Ancak dün Bursa 38 derece ile Mayıs ayında 75 yıl aradan sonra rekora ulaştı.

İznik ilçesinde de yılanlar sıcakla birlikte yuvalarından çıktı. İlçede ambalaj işi ile uğraşan 36 yaşındaki İsa Demirci'yi arayan vatandaşlar dükkanının önünde yılan olduğunu söyledi. Aşırı sıcaklardan dolayı yuvasından çıkan yaklaşık 2 metrelik yılan, kürek ile bölgeden uzaklaştırılabildi.

Dükkanına müşteri yerine yılan geldiğini ifade eden İsa Demirci, "Ufak bir yılan zannettim. Kalınlığını ve uzunluğunu görünce şok oldum. Zarar vermedik, bölgeden uzaklaştırdım. Havalar çok sıcak herkes dikkat etsin" dedi.

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