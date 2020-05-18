75 yılın en sıcak ayında yılanlarda ortaya çıkmaya başladı!

Bursa dün 75 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadı. 1945 yılında 37 derece en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçmişti. Ancak dün Bursa 38 derece ile Mayıs ayında 75 yıl aradan sonra rekora ulaştı.
İznik ilçesinde de yılanlar sıcakla birlikte yuvalarından çıktı. İlçede ambalaj işi ile uğraşan 36 yaşındaki İsa Demirci'yi arayan vatandaşlar dükkanının önünde yılan olduğunu söyledi. Aşırı sıcaklardan dolayı yuvasından çıkan yaklaşık 2 metrelik yılan, kürek ile bölgeden uzaklaştırılabildi.
Dükkanına müşteri yerine yılan geldiğini ifade eden İsa Demirci, "Ufak bir yılan zannettim. Kalınlığını ve uzunluğunu görünce şok oldum. Zarar vermedik, bölgeden uzaklaştırdım. Havalar çok sıcak herkes dikkat etsin" dedi.
Salep eken çiftçiler 500 metre karelik alanda 20 bin TL'lik gelir elde ediyorMetre kareye düşen gelir bazında oldukça karlı olan salep, bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.Korona virüsü tüm dünyayı ekonomik anlamda sıkıntıya sokarken, Türkiye’de gerekli tedbirler alınarak çiftçilerin üretime devam etmesi isteniyor. Metre kareye düşen gelir bazında en karlı ürünlerden biri olan salep üretimine Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde devam ediliyor. Çiftçiler, sezonun son saleplerinin hasadına başladı.