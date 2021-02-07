8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Okullar yüz yüze eğitim için hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okulları, ortaokul ve lise öğrencileri için tarihi verdi. 8. ve 12. sınıflar ne zaman başlıyor? Koronavirüs nedeniyle uzun süre uzaktan eğitim yapan öğrenciler v eöğretmenler için yeni tarihler açıklandı. Kademeli yüz yüze eğitim başlıyor. işte, detaylar...

8. ve 12. SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası okullarda kademeli yüz yüze eğitimin başlamasına karar verildi. MEB'den de gelen açıklamayla, 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

OKULLAR AÇILIYOR MU?

- Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretim başlayacak.

- 15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

- 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Koronavirüs riski nedeniyle çocuklarını her ihtimale karşı okula göndermek istemeyen veliler için de MEB'den açıklama geldi. Veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.