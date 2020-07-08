08.07.2020 - 09:50 |
9 Temmuz A101 aktüel kataloğu fırsatları! A101 saat kaç açılıyor, kaçta kapanıyor?
A101 9 Temmuz 2020 aktüel kataloğu yayımlandı. Kurban Bayramı'na yaklaşırken kurbanlıklar zincir market mağazasının aktüel kataloğunda yerini aldı. Kurbanlıklar dışında a101 aktüel kataloğunda pek çok çeşit ürün bulunuyor. İşte 9 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğu ürünleri...
A101 aktüel kataloğu internet sitesinde yayımlandı. Bu hafta A101 aktüel kataloğunda teknolojik ürünlerden, ev tekstiline ve bebek gereçlerine kadar birçok fırsat yer alıyor. A101 aktüel kataloğunda en az 16 kg Karaman koç 1295 TL satış fiyatı ile bulunuyor. Zincir market mağazasının çalışma saatleri de merak ediliyor. İşte 9 Temmuz A101 aktüel kataloğu ve çalışma saatleri...
A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR/ KAÇTA KAPANIYOR?
A101 09.00-21.00 arasında hizmet veriyor.
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Dünyanın nazar boncuğuydu! Meke Gölü kuruduKonya'nın Karapınar ilçesinde, 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen krater bir yapıya sahip Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı. Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yeraltı su seviyesinin hızla azalması sonucu kuruyan göl, eski günlerini arıyor.