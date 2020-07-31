Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun verilerine göre dün 43 bin 236 test yapıldı, 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 hasta vefat etti, 982 kişi ise iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331’e, toplam hasta sayısı 229 bin 891’e, vefat sayısı da 5 bin 674’e yükseldi. ‘Hasta sayımız artıyor’Ağır hasta sayısı artış göstererek 561 oldu. Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9.3 olarak gerçekleşti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 213 bin 539 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, “Dün (önceki gün) 542 olan ağır hasta sayımız 561’e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43 bini aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın” değerlendirmesinde bulundu.