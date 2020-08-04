04.08.2020 - 13:14 |
A 101 aktüel katalog 6 Ağustos Perşembe indirimleri - fiyatları!
A 101 aktüel katalog yayınlandı. 6 Ağustos 2020 Perşembe günü geçerli olacak aktüel katalog ürünleri için büyük merak başladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da satışa çıkacak indirimli ürünleri ve fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 6 Ağustos A 101 aktüel katalog...
A 101 aktüel katalog indirimleri belli oldu. Bu haftaya ait 6 Ağustos indirim kataloğu yayınlandı. Hem ev ihtiyaçlarını hem de kişisel ihtiyaçları içeren A 101 aktüel kataloğu haberimizde yer alıyor. İşte beyaz eşyadan, ev eşyalarına, mutfak eşyalarından kişisel ihtiyaçlara uzanan katalog...
A 101 AKTÜEL KATALOG
Son dakika! Bingöl'de görme engelli karısını bayıltana kadar döven cani kameradaGelen bir son dakika haberine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cani koca, görme engelli karısını çocuklarının yanında bayıltana kadar dövdü. Yaşanan dehşet anlarını çocuklardan biri kameraya kaydetti. Vahşetin görüntüleri kısa süre sonra sosyal medyada hızla yayıldı.