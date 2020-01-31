A101 çalışma saatleri 2020 (kaçta açılıyor/kapanıyor) - A101 Market Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Türkiye genelinde çok sayıda mağazası bulunan market zinciri A101 çalışma saatleri merakla araştırılıyor. Peki A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ - A101 KAÇA KADAR AÇIK?

Türkiye'nin 81 ilinde 914 ilçesinde 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçi ağırlayan A101 indirimli ürünleri ile vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

A101 marketleri hafta içi her gün 09.00'da açılıyor ve 21.00'e kadar hizmet veriyor. Bazı bölgelerde cuma namazı vaktinde kapalı oluyor.