MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AA’dan ‘Yılın Fotoğrafları’ oylaması! Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı da katıldı
ABONE OL
26.12.2020 - 07:00 |

AA’dan ‘Yılın Fotoğrafları’ oylaması! Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı da katıldı

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

AA’dan ‘Yılın Fotoğrafları’ oylaması! Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı da katıldı

AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları Demirören Görsel Medya Direktörü Bünyamin Aygün ile birlikte inceleyen Belovacıklı, “haber”, “spor” ve “yaşam” kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı. AA’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Mete Belovacıklı, “Yılın fotoğrafları oylamasında kategorileri biraz daha çoğaltmak lazım. O zaman daha çok seçenek olur ve daha çok fotoğrafçı ödül alır” dedi.

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılbaşı için ağaç dikme önerisi

Yılbaşı için ağaç dikme önerisi

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

CHP’li vekile şantaj yapanlar tutuklandı

CHP’li vekile şantaj yapanlar tutuklandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet