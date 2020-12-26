AA’dan ‘Yılın Fotoğrafları’ oylaması! Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı da katıldı

AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları Demirören Görsel Medya Direktörü Bünyamin Aygün ile birlikte inceleyen Belovacıklı, “haber”, “spor” ve “yaşam” kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı. AA’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Mete Belovacıklı, “Yılın fotoğrafları oylamasında kategorileri biraz daha çoğaltmak lazım. O zaman daha çok seçenek olur ve daha çok fotoğrafçı ödül alır” dedi.