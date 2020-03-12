Son dakika: ABD gazetesinden skandal corona virüs haberi! Türkiye'den...

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.

Trump, ABD'nin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.

"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti.

Trump, sağlık uzmanlarıyla görüştükten sonra, ABD halkının sağlığını korumak için "güçlü ama gerekli" önlemler aldığını vurgulayarak, "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz. Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

SKANDAL

ABD'nin uçuş yasağı getirdiği ülkeler arasında Türkiye'nin olmamasına rağmen New York Times gazetesinin internet sitesi bu haberi Türkiye'den fotoğraflarla servis etti.

BU ZİHNİYETİN KARANTİNAYA ALINMASI GEREKİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs.Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.





CORONA VİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 1300'Ü AŞTI

ABD'de etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle dün başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edilmişti.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1300'ü aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükselmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yeni tip corona virüsün pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktarmış ve Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıklamıştı.