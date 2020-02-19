AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücret ne kadar? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 Eğitim yılının takvimini yayımladı. AÖF öğrencileri ise bu yıl hakkında bilgi almak için AÖF takvimini araştırmaya başladı. aÖF kayıt yenileme tarihleri ve AÖF sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavlarına katılabilmek için, AÖF kayıt yenileme işlemleri tamamlanması gerekiyor. Peki AÖF kayıt yenilemede son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF 2020 sınav tarihleri ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

17 Şubat 2020 tarihinde başlayan AÖF kayıt yenileme, 28 Şubat 2020 Cuma günü sona erecek. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Ders seçiminize göre ödeme bilgileriniz oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden görülebilir ve ödeme yapılabilir. Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz. Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.

2. Dönem Öğrenci Katkı Payı

Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir. Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme yaptığınızı gösteren belge ile kayıt yenilemenin son gününden önce AÖF bürosuna başvurunuz.

AÖF KAYIT YENİLEME (DERS EKLE/SİL) İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ



Ödeme Yöntemleri



Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:



Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme



(Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)



İnternet Bankacılığı ile Ödeme



ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)



Mobil Bankacılık ile Ödeme



Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.59’a kadar ödeme yapılabilecektir.

DERS KİTAPLARI ve SINAVLARDA SORUMLU OLUNACAK ÜNİTELER



Öğrencinin kendi kendine öğrenmesinde etkili ve verimli bir materyal olan ve başlangıcından bu yana temel öğretim materyali olarak kullanılan ders kitapları, çok güçlü bir teknik altyapıyla uzman bir ekip tarafından hazırlanmaktadır. Öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler, sınavlarda ders kitabının eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur. E-Kampüs ortamında sunulan diğer ders malzemeleri (Ünite Özeti, Sorularla Öğrenelim, Ünite Özet Videoları, Yaprak Test vb.) öğrenmeye yardımcı içeriklerdir. Öğrenciler, ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden dijital ders kitaplarına erişilebilir. Sınavlarda sorumlu olunacak üniteler www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Sınavlar Hakkında bölümünün Sınav Sorumluluk Üniteleri sayfasında yayımlanmaktadır. Ders kitaplarını dijital format dışında basılı ders kitabı olarak temin etmek isteyen öğrenciler kitapsatis.anadolu.edu.tr adresinde üyelik oluşturduktan sonra banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yapabilirler. Satın alınan ders kitapları kargo ile öğrencinin belirtmiş olduğu adrese ücretli kargo ile gönderilmektedir

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ





AÖF BAHAR DÖNEMİ 2020 SINAV TARİHLERİ



Bahar Dönemi Ara Sınavı 18 - 19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı 23 Ağustos 2020

