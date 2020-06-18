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18.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Acılı anne: Oğlum kollarıma düştü

İstanbul Şişli’de 7 Ocak’ta şarap ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu Emre Tyler Mays (17) ağabeyinin şiddetine uğrayınca ambulansla hastaneye götürüldü.

Acılı anne: Oğlum kollarıma düştü
ELİF ALTIN İstanbul

Emre Tyler Mays ambulanstan indirildiği sırada tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak annesinin kollarında öldü. Mays’i husumetlisine benzettiğini söyleyen saldırgan Akın Kutlu tutuklandı ve hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yapılan duruşmada ölen Emre Tyler Mays’in annesi ve babası yer aldı. Sanık Akın Kutlu ise SEGBİS sistemiyle cezaevinden katıldı.

Sanık Kutlu savunmasında, ağabeyi ve babasının yaralandığını öğrendiğinde annesiyle hastaneye gittiklerini belirterek, “Acilin önündeydim. Ambulastan indirilen kişiyi kavga ettiğimiz B.’ye benzettim. Bu nedenle yanımda taşıdığım bıçağı çıkararak sapladım. Çok pişmanım. Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu. Keşke Emre yerine ben ölseydim de bu vicdan azabını çekmeseydim” dedi.

Emre Mays’in annesi Figen Mays ise olay gecesi hastaneye geldiklerini belirterek, “Oğlum bağırıyordu, ‘yapma, yapma’ diyordu. Ben bu sırada bağırarak etraftan yardım istedim. Oğlum kollarıma düştü, sonra da yere düştü. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. İbretlik olsun” diye konuştu.

Anne Mays bu sırada hıçkırıklara boğularak ağladı. Baba Mays ise şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma ertelendi. Figen Mays duruşma çıkışı da “Biz anne baba olarak telafisi mümkün olmayan bir yerdeyiz. Verilecek cezanın ibret olmasını  istiyoruz” dedi.

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