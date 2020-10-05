05.10.2020 - 10:47 |
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı, 5 Eylül'de gerçekleşti. Bugün binlerce aday için büyük gün... Takvime göre sonuçları bugün açıklanacak. Şimdi sıklıkla Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusu soruluyor.
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı süreci temmuz ayınada başladı, başvurular yapıldı ve 5 Eylül'de sınav gerçekleşti. Sınavın üzerinden bir ay geçti ve beklenen tarih geldi. Sonuçlar bugün açıklanıyor. Peki sonuçlar saat kaçta açıklanacak?
SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı sonuçları'nın saat kaçta açıklanacağına dair net bir açıklama henüz yok. Aşağıdaki linkten duyuruları sık sık kontrol edebilirsiniz.
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