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10.04.2020 - 22:25 |

Adana, Antalya, Aydın'da sokağa çıkmak yasak mı? Sokağa çıkma yasağı nerelerde var?

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Adana, Antalya, Aydın'da sokağa çıkmak yasak mı?

Adana, Antalya, Aydın'da sokağa çıkmak yasak mı? Sokağa çıkma yasağı nerelerde var?

Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de bazı illere sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu iller arasında hangilerinin yer aldığı ise merak konusu. Vatandaşlar yaşadğı iller hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Peki Adana, Antalya, Aydın'da sokağa çıkmak yasak mı? Sokağa çıkma yasağı nerede var?

ADANA, ANTALYA, AYDIN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.

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