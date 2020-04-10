Adana, Antalya, Aydın'da sokağa çıkmak yasak mı? Sokağa çıkma yasağı nerelerde var?

Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de bazı illere sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu iller arasında hangilerinin yer aldığı ise merak konusu. Vatandaşlar yaşadğı iller hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Peki Adana, Antalya, Aydın'da sokağa çıkmak yasak mı? Sokağa çıkma yasağı nerede var?

ADANA, ANTALYA, AYDIN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.