Adana merkezli yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis operasyonunda 17 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, internet Ã¼zerinden yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynatan kiÅŸilere yÃ¶nelik harekete geÃ§ti. Ekipler, 59 kiÅŸi hakkÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan arama kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4 EylÃ¼l'de Adana merkezli 6 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Ã–nceden belirlenen adreslere yapÄ±lan baskÄ±nlarda Ã§oÄŸu Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi 33 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin evlerinde yapÄ±lan aramada, 7 bin 765 lira, 900 Suudi Arabistan Riyali, 3 bin 700 lira sahte para, F serisi 1 dolar banknot, 196 bin lira deÄŸerinde altÄ±n, 2 ruhsatsÄ±z av tÃ¼feÄŸi, 5 fiÅŸek, 42 cep telefonu, 9 harddisk, 7 dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar, 17 flash bellek, 6 SD kart, 30 sim kart, farklÄ± kiÅŸilere ait 21 banka ve kredi kartÄ± ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼phelilerin banka hesaplarÄ±nÄ± inceleyen ekipler, 209 hesaptan, toplam 37 milyon 256 bin liralÄ±k para trafiÄŸinin olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±kardÄ±. ÅžÃ¼phelilerden birinin hesabÄ±nda, son 3 ayda 8 milyon liralÄ±k para trafiÄŸinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirlendi.

ÅžÃ¼pheliler sorgularÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynatmadÄ±klarÄ±nÄ±, sadece banka hesaplarÄ±nÄ± kullandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 11'i, savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan 22 ÅŸÃ¼pheliden 17'si tutuklanÄ±rken, 5'i ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±.

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