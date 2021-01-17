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17.01.2021 - 09:17 | | AA

Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi Sarıyakup Sokak'taki aynı evde kalan arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle evdeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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