17.01.2021 - 09:17 | | AA
Adana'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi Sarıyakup Sokak'taki aynı evde kalan arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle evdeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.