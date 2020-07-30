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30.07.2020 - 06:03 | | AA

Adana'da bir kadın silahlı saldırıya uğradı

Adana'da otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir kadın silahlı saldırıya uğradı

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin önünde duran A.Ö'nün yanına gelen 01 G 036 plakalı otomobildeki şüpheli, kadına tabanca ile ateş ederek kaçtı.

A.Ö'nün yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansta, kolundan yaralandığı belirlenen ve ilk müdahalesi yapılan A.Ö, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi merkez Çukurova ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli 100.Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ne götürüldü.

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