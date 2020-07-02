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02.07.2020 - 10:13 | | DHA

Adana’da, çocukları fuhşa zorlayan çete çökertildi!

Adana’da, çocukları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 20’si kadın 33 kişi gözaltına alındı. Fuhşa zorlananlardan 4’ünün yaşının 18'den küçük, 8’inin de üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Adana’da, çocukları fuhşa zorlayan çete çökertildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu çete üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından 29 Haziran’da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, 20’si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı.

Çetenin 300 ile 500 lira arasında para karşılığında fuhşa zorladıkları kadınları, Adana ve diğer illerdeki ev ve otellere götürdükleri, 4 mağdurun yaşının küçük olduğu ve 8’inin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşları 15 ile 17 arasında değişen mağdurlarla fuhuş yaptığı belirlenen 8 kişiye de işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

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