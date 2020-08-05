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05.08.2020 - 12:21 | | DHA

Adana’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Adana’da sürücüsünün ters şeride girdiği iddia edilen otomobilin neden olduğu ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si sürücü 3 kişi yaralandı.

Adana’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Bahri Gayir yönetimindeki 34 NG 2291 plakalı otomobil, ters şeride giren Ahmet Muhammed yönetimindeki 35 MA 3736 plakalı midibüsle kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada seyir halinde olan Onuray Yasavur’un kullandığı 01 TC 006 plakalı otomobil de duramayarak, otomobil ve midibüse çarptı. Kaza sonrası alev alan otomobildeki sürücü Gayir ve yanındaki Tülin Karıksız, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Otomobil, yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Diğer sürücü Yasavur ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Adana-Karataş yolunun tek şeridi, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

 

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