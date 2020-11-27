Adenovirüs nedir, nasıl bulaşır? Adenovirüs belirtileri ve tedavi yöntemi

Her yaşta görülen adenovirüsler, bağışıklığı zayıf bireylerde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Yenidoğan bebeklerde genelikle ishal durumu gözlenir. Toplu kullanım alanlarında daha yaygın şekilde bulaş riski vardır. Bağırsak enfeksiyonlarına yol açsa da beyinde menenjit gibi durumlara da neden olabilir. İşte, adenovirüs hakkında detaylar...

ADENOVİRÜS NEDİR?

Çeşitli yaş gruplarında rastlanabilen adenovirüsler, doğada her yerde olabilirler. Adenovirüsler, üst solunum yolları hastalıklarına yol açan bir grup DNA virüsüdür.

ADENOVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Havadan solunum yoluyla, gıdalar ile ağızdan ve en çok dış ortama temas sonucu eller yoluyla bulaşır. Dış ortama dayanıklı olan adenovirüsler uzun süre canlı kalır. Ortama elle temas edip daha sonra ellerin ağız, göz, buruna dokundurulması ile virüs bulaşır.

ADENOVİRÜS BELİRTİLERİ

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren virüs; burun akıntısı, boğaz ağrısı ile de kendini gösterebilir. Konjonktivit, bronşiolit, zatüre, orta kulak enfeksiyonu veya ateş de görülebilir. Boğmaca gibi sert öksürük, göz içi kanlanmalar olabilir. Bazı türleri bağırsakları etkiler ve kramp şeklinde karın ağrılarına ve ishale neden olur. Çok nadiren menenjit ve ensefalite de neden olabilir. İmmün sistemi ciddi olarak baskılanmış çocuklarda ise çok daha ağır seyreder.

NASIL KORUNULUR?

En sık temasla bulaşan bu virüs sık el yıkama ile yayılımını azaltacaktır. Çocuktan çocuğa aktarılan oyuncak gibi objelerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

TEDAVİSİ

Adenovirüs tedavisine yönelik özel bir yol yoktur ancak çeşitli yöntemlerle hastalığı kolay geçmesi sağlanabilir. Antibiyotik tedavide etkisizdir. Hastaların istirahatı ve destek tedavisi gerekir.