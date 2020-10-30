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30.10.2020 - 22:18 | | AA

AFAD'dan son dakika İzmir açıklaması

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan son dakika İzmir açıklaması

AFAD'ın yazılı açıklamasına göre, İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 170 artçı sarsıntı yaşandı.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere 12 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 607 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, 17 binada arama kurtarma çalışmaları yürütmek üzere AFAD, JAK, STK'ler ve belediyelerden 2 bin 799 arama kurtarma personelinin, 20 arama kurtarma köpeğinin ve 350 aracın görevlendirildiği kaydedildi.

Türk Kızılay tarafından 79 personel, 70 gönüllü, 17 araç, 28 bin 593 ikram malzemesi ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek 5 mobil mutfak ve 5 sahra tipi mutfağın bölgeye gönderildiği belirtilen açıklamada, 16 bin kişiye çorba dağıtıldığı ifade edildi.

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