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12.09.2020 - 09:29 |

AKINCI PT-2 Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla geçti

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen AKINCI PT-2, bir Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

AKINCI PT-2 Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla geçti

AKINCI PT-2, bir Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı... BAYKAR Savunma Twitter'dan yaptığı paylaşımda testin başarıyla tamamlandığı belirtirken, TİHA’nın birkaç pas denemesi de gerçekleştirdiği bilgisi verildi.

Yaklaşık 2 saat havada kalan prototip, test sonrasında daha önceden planlandığı üzere pisti birkaç defa pas geçtikten sonra iniş yaptı. Platformun piste inip çok kısa bir mesafe kattetikten sonra tekrar havalanacağı tarzda (touch and go) pas geçişini Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar önceden ifade etti. Akıncı, bir önceki deneme uçuşunda da bir pas denemesini planlı olarak gerçekleştirmişti.

Baykar Savunma sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bayraktar AKINCI TİHA’nın uçuş testleri sürüyor. Bayraktar AKINCI PT-2, bugün bir Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi’ni daha başarıyla tamamladı” ifadeleri kullanıldı.

AKINCI PT-2 Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla geçti

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