ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvurularının başlamasının ardından vatandaşlar tarafından ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından 13 Mart tarihinde alınmaya başlanan başvuruların ardından adaylar ALES başvurusu nasıl yapılır sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır başvuru ücreti ne kadar?

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları elektronik ortam üzerinden ais.ösym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli fotoğrafı olan adaylar başvuru işlemleri yapabilecekken geçerli fotoğrafı olmayan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile 13-23 Mart tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti olarak adaylardan 130 TL başvuru ücreti alınacak. Başvuru ücreti ödemek için son gün 24 Mart tarihi olarak açıklandı.

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavının ilki 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

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