MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?
ABONE OL
16.03.2020 - 11:26 |

ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından ALES başvuruları 13 Mart tarihi itibariyle alınmaya başlandı. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES sınavı için başvuru işlemlerinin alınmaya başlamasının ardından adaylar başvurular nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar sorularına yanıt aramaya başladı. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvurularının başlamasının ardından vatandaşlar tarafından ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından 13 Mart tarihinde alınmaya başlanan başvuruların ardından adaylar ALES başvurusu nasıl yapılır sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır başvuru ücreti ne kadar?

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları elektronik ortam üzerinden ais.ösym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli fotoğrafı olan adaylar başvuru işlemleri yapabilecekken geçerli fotoğrafı olmayan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile 13-23 Mart tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti olarak adaylardan 130 TL başvuru ücreti alınacak. Başvuru ücreti ödemek için son gün 24 Mart tarihi olarak açıklandı.

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavının ilki 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Baraj gölünde 2 metrelik turna balığı yakaladılarELAZIĞ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçılar, biri 2 metre diğeri ise 1,5 metre uzunluğunda turna balığı yakaladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terör örgütünde kaçışlar sürüyor! 2 PKK'lı daha teslim oldu

Terör örgütünde kaçışlar sürüyor! 2 PKK'lı daha teslim oldu

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

Sıradaki Haber