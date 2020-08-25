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25.08.2020 - 11:48 |

ALES sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ALES sınavı 16 Ağustos'ta gerçekleşti. Bugün itibarıyla aradan 9 gün geçti. Sonuç tarihi aramaları her geçen gün yoğunlaşıyor. Sürekli olarak ALES sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? soruları soruluyor. İşte ayrıntılar...

ALES sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2020'nin ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 16 Ağustos'ta gerçekleşti. Soru ve cevapların ardından şimdi sonuçlar için bekleyiş sürüyor. Binlerce kişi ÖSYM'nin belirlediği takvimi beklerken tam tarihi bilmeyenler kafalarındaki ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? sorusuna cevap arıyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre ALES sonuçları 7 Eylül Tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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