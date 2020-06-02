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02.06.2020 - 23:37 |

Anneleri corona virüse yakalanan Türk aile ambulans uçakla getirildi

Mısır'da, corona virüs testi pozitif çıkan Kader Biçer (38) ile corona virüs belirtileri gösteren eşi Veli Biçer ve 3 çocuğu, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Kahire'den alınıp Türkiye'ye getirildi. Aile, Tekirdağ'da tedaviye alındı.

Anneleri corona virüse yakalanan Türk aile ambulans uçakla getirildi

Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşayan Türk vatandaşı Kader Biçer'in yaptırdığı corona virüs testi pozitif çıktı. Ardından Biçer'in eşi Veli Biçer'de de corona virüs belirtilerine rastlanıldı. Biçer'in çocukları Ensar, Ebrar ve Erva, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaparak, anne ve babalarının tedavilerinin Türkiye'de yapılmasını istedi. 

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Çağrının ardından, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Diplomatik yazışmaların yapılması sonrası Biçer ailesini almak için Kahire'ye bir ambulans uçak gönderildi. Biçer ailesini alan ambulans uçak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çorlu Atatürk Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı. Aile üyeleri, ambulans uçaktan, ambulanslarla alınıp, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

Anneleri corona virüse yakalanan Türk aile ambulans uçakla getirildi

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