Annesi ve eşini öldüren zanlı: Babam azmettirdi

Tahsin Yüksekova cezaevinden mahkemeye dilekçe göndererek kendisini öldürmeye babasının azmettirdiğini ve silahı babasının verdiğini iddia etti. Baba Ayhan Yüksekova’nın kızı ve torunu da Tahsin Yüksekova’nın iddialarını destekledi. İddialar üzerine Savcılık baba Ayhan Yüksekova hakkında cinayete azmettirme suçundan soruşturma başlattı. Ancak savcı, suçlamanın karşılıklı atfı cürüm kabilinden olduğunu ve dava açmayı gerektirir herhangi bir delilin bulunmadığı belirterek takipsizlik kararı verdi. Aile avukatı ise karara itiraz etti.