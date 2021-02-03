AÖF kayıt yenileme Bahar Dönemi 2021 takvimi, ücreti belli oldu | AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman?

2020-2021 eğitim yılı ile ilgili meraklı arayış devam ediyor. Güz dönemi tamamlanan AÖF'ün Bahar Dönemi için arayış başladı. AÖF kayıt yenileme 2021 tarihleri, ücretleri nedir sorusu yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi resmi internet sayfası üzeriden akademik takvime ve diğer merak edilenleri açıkladı. İşte AÖF kayıt yenileme 2021 hakkında bilgi almak isteyenler için ayrıntılar...



AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN 2021?





BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİM



Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak.



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.



YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?



Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ - İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.

AÖF PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt işlemleri için internet bankacılığı ya da ATM kullanılabilir. ATM'den para yatırmak için Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeme işlemleri adımını seçmeniz gerekmektir. Ödeme işlemlerinin ardından Eğitim/Sınav ödemeleri - Üniversite ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite ödemeleri adımlarını izleyerek çıkan ekrana ödeme yapacağınız üniversitenin il plaka kodunu giriyorsunuz. Çıkan ekranda Anadolu Üniversitesi - Açık Öğretim adımlarını izleyerek T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarasını giriyorsunuz.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için ders seçimi ve kayıt yenileme bedeli ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacaktır. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapılmalıdır.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.