27.03.2020 - 12:55 |
AÖL sınavları 2020 ne zaman? Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ertelendi mi?
Açıköğretim Lisesi sınavları için arayış başladı. AÖL öğrencileri, 2. dönem sınavlarının ne zaman uygulanacağını merak ediyor. AÖL sınavları ertelendi mi? AÖL sınavları 2020 ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen AÖL sınavları için yeni tarihler...
Milli Eğitim Bakanlığı gtarafından uygulanan AÖL sınavları 21-22 Mart tarihlerinde uygulanacaktı fakat ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle sınav tarihleri ertelendi. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları 2020 yeni tarihleri ne zaman? İşte MEB tarafından yapılan o duyuru haberimizde...
AÖL SINAV TARİHLERİ 2020
2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem sınavları Eylül ayına ertelendi. Net bir tarih kararlaştırıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
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İstanbul Valisi açıkladı! 50 bin vatandaşa gıda kolisi dağıtılacakİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada “65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız” dedi.