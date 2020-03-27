AÖL sınavları 2020 ne zaman? Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı gtarafından uygulanan AÖL sınavları 21-22 Mart tarihlerinde uygulanacaktı fakat ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle sınav tarihleri ertelendi. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları 2020 yeni tarihleri ne zaman? İşte MEB tarafından yapılan o duyuru haberimizde...

AÖL SINAV TARİHLERİ 2020

2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem sınavları Eylül ayına ertelendi. Net bir tarih kararlaştırıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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