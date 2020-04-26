Arel İsminin Anlamı Nedir? Arel Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?
Arel son dönemlerin popüler isimleri arasında yer alıyor. Özellikle basında ünlülerin çocuklarınaverdikleri isim olarak daha fazla ilgi görmüş durumda. İnternet üzerinden pek çok anne baba bu isminne anlama geldiğine dair araştırma gerçekleştiriyor. Peki, Arel isminin anlamı nedir? Arel ne demek, neanlama gelir? İşte detaylar.
Arel kökeni Türkçe'den gelen en güzel ve özel isimler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu
açısından anlamı ‘temiz, dürüst kimse’ olarak geçiyor. Bu etkileyici ve derin anlamı üzerinde erkek
çocukları için son dönemlerde en ilgi gören isimlerden biridir.
Arel Ne Demek?
Kökeni Türkçe'den gelmesi ile beraber Arel ismi son dönemlerde internet üzerinden çok sık araştırılıyor.
Televizyonda ve basında duyulması ile beraber ilginin daha fazla arttığını söylemek mümkün. Bu isim
erkek çocukları için kullanılan ve güzel bir anlamı bulunan adlar arasındadır. Anlamı ise ‘temiz’ ve
‘dürüst kimse’ şeklinde tabir edilmektedir. Erkek çocukları için en anlamlı ve güzel isimler arasında yer
alıyor. Minik yavrunuza bu ismi verebilir ve ona güzel bir ad kazandırabilirsiniz.
Arel İsmi Kuran'da Geçiyor mu?
Anne ve babalar tarafından internette çok merak uyandıran isimlerden biri olarak Arel, aynı zamanda
Kuran'da geçip geçmediği konusunda da merak edilmektedir. Arel isminin Kur’an-ı Kerim'de
geçmediğini söylemek mümkün. Tek başına kullanma imkanı sağlayan Arel ismi, aynı zamanda farklı
adlarla beraber uyumlu şekilde değerlendirilebilmektedir.