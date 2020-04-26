Arel İsminin Anlamı Nedir? Arel Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Arel kökeni Türkçe'den gelen en güzel ve özel isimler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu

açısından anlamı ‘temiz, dürüst kimse’ olarak geçiyor. Bu etkileyici ve derin anlamı üzerinde erkek

çocukları için son dönemlerde en ilgi gören isimlerden biridir.

Arel Ne Demek?

Kökeni Türkçe'den gelmesi ile beraber Arel ismi son dönemlerde internet üzerinden çok sık araştırılıyor.

Televizyonda ve basında duyulması ile beraber ilginin daha fazla arttığını söylemek mümkün. Bu isim

erkek çocukları için kullanılan ve güzel bir anlamı bulunan adlar arasındadır. Anlamı ise ‘temiz’ ve

‘dürüst kimse’ şeklinde tabir edilmektedir. Erkek çocukları için en anlamlı ve güzel isimler arasında yer

alıyor. Minik yavrunuza bu ismi verebilir ve ona güzel bir ad kazandırabilirsiniz.

Arel İsmi Kuran'da Geçiyor mu?

Anne ve babalar tarafından internette çok merak uyandıran isimlerden biri olarak Arel, aynı zamanda

Kuran'da geçip geçmediği konusunda da merak edilmektedir. Arel isminin Kur’an-ı Kerim'de

geçmediğini söylemek mümkün. Tek başına kullanma imkanı sağlayan Arel ismi, aynı zamanda farklı

adlarla beraber uyumlu şekilde değerlendirilebilmektedir.