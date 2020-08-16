Artvin'de cezaevi firarisinin cesedi sınırdaki ormanlık alanda bulundu

Borçka ilçesine bağlı hudut köyü olan Muratlı köyü kırsalında dün ceset olduğunu görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hareket geçen jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, akşam saatlerinde hudut köyüne gelip, incemele başlattı.

Ekipler, sınırın sıfır noktasında bulunan cesedin, cezaevinden kaçan Çetin U.’ya ait olduğunu tespit etti. Helikopterin ulaşım sağlayamadığı bölgede ekipler, 8 saat süren operasyonun ardından cesedi sedyeyle dağ yoluna indirdi. Çetin U.’nun ilk belirlemelere göre hipotermiye bağlı donarak öldüğü belirlendi.