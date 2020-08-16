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16.08.2020 - 17:07 | | DHA

Artvin'de cezaevi firarisinin cesedi sınırdaki ormanlık alanda bulundu

Artvin'de cezaevi firarisi Çetin U. (44), Türkiye- Gürcistan sınırında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Çetin U.’nun hipotermiye bağlı donarak öldüğü tespit edildi.

Borçka ilçesine bağlı hudut köyü olan Muratlı köyü kırsalında dün ceset olduğunu görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hareket geçen jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, akşam saatlerinde hudut köyüne gelip, incemele başlattı.

Ekipler, sınırın sıfır noktasında bulunan cesedin, cezaevinden kaçan Çetin U.’ya ait olduğunu tespit etti. Helikopterin ulaşım sağlayamadığı bölgede ekipler, 8 saat süren operasyonun ardından cesedi sedyeyle dağ yoluna indirdi. Çetin U.’nun ilk belirlemelere göre hipotermiye bağlı donarak öldüğü belirlendi.

Cezaevi firarisinin cesedi sınırdaki ormanlık alanda bulunduArtvin'de cezaevi firarisi Çetin U. (44), Türkiye- Gürcistan sınırında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Çetin U.’nun hipotermiye bağlı donarak öldüğü tespit edildi.
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