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04.11.2020 - 10:23 | | İHA

Artvin'de karantinaya alınan 4 köyde tedbirler devam ediyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Artvin’in Murgul ilçesi bağlı 4 köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köy sakinleri kurallara tam anlamıyla uyarak, bir an önce köylerinde karantinanın sona ermesini istiyorlar.

Artvin'de karantinaya alınan 4 köyde tedbirler devam ediyor!

Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında Murgul ilçesine bağlı, Çimenli, Ardıçlı, Osmaniye ve Akantaş köyü geçtiğimiz hafta 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi ve uyarı yazıları ile yolları kapatıldı.

Köy sakinleri tedbirlere tam anlamıyla uyarken bir an önce köylerinde vaka sayısının sıfıra inmesini istiyorlar. Köy muhtarlarından Kemal Kara, “Giderek artan vaka nedeniyle 4 köyümüz karantina altına alındı. Köyde kalanların ihtiyaçlarını bir zat muhtarlık olarak temin edebiliyoruz. Bu hastalığı kurallara uyarak birlikte atlatacağız, inşallah köylerimizde eskisi gibi mutlu huzurlu hastalıksız yaşayacağız” dedi.

 

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