Arven İsminin Anlamı Nedir? Arven Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Arven kökeni İngilizce ve Fransızca diline dayanan ve son dönemlerde beğeni toplayan isimlerden biridir. Halk arasında yavaş yavaş duyulan bu isim kız çocukları adına kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında Arven ‘esin perisi’ anlamını taşıdığı görülüyor.

Arven Ne Demek?

Arben birçok farklı anlama gelen ve her anlamı ile beğeni toplayan en güzel isimler arasında yer almaktadır.

- Yüksek, asil,

- Miras,

- Savaşçı, mücadeleci,

- Arkadaş, dost,

- Tecrübeli ve deneyimli kişi,

Böylesi özel ve güzel anlamları ile beraber kız çocukları için kullanılabilecek isimler arasında yer almaktadır. Birbirinden güzel anlamlarının yanı sıra okunuşu ve telaffuzuyla ilgi çeken en güzel isimlerden biridir. Arven tek başına kullanılabileceği gibi doğru isim ve ile beraber uyumlu olarak birden fazla ad ile de değerlendirilebilir.

Arven Kur’an’da Geçiyor mu?

En çok merak edilen konular arasında Arman isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Arven adı Kur'an'da yer almamaktadır. Anlamı ve okunuşu üzerinde son dönemlerde beğeni toplayan bu isim, minik yavruları adına pek çok ebeveyn tarafından değerlendirilmektedir. Siz de bu güzel ismi yeni doğacak kız çocuğu için verebilirsiniz.